Для Вас: геодезический отдел, коммерческий отдел, отдел проектирования, инженерный отдел, отдел бухгалтерии, строительный отдел, дорожная лаборатория, электротехническая лаборатория, HR отдел, сметный отдел Подробнее

Благодаря многолетнему опыту строительства дорог, наша команда имеет высокий профессиональный уровень Подробнее

У компании в собственности: асфальтобетонный завод, бетонный завод, завод по производству минеральноо порошка, завод по производству борюра и тротуарной плитки, мобильный асфальный завод, битумохранилище, парк строительной техники, песчанный и щебеночный карьеры Подробнее

В наличии самая современная строительная техника, позволяющая строить дороги любой сложности, а производимые материалы (асфальт, бетон, бордюр, тротуарная плитка) самого лучшего качества не имеющего аналога, за счет постоянного поиска идеальной формулы химических составов и разработок наших высококвалифицированных лаборантов. Подробнее